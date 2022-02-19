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Сегодня, 13:35

Завтрашний женский лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен с 9:30 на 6:00 по московскому времени

Иван Торопцев
Корреспондент

Женский лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Гонка изначально должна была состояться завтра, 20 февраля и начаться в 9.30 по московскому времени. Новое время старта — 6.00 по московскому времени.

В составе сборной России в женском масс-старте выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

Сегодня, 19 февраля Александр Большунов выиграл мужской масс-старт. Гонка началась на час позднее запланированного, а дистанция была сокращена с 50 километров до 28,4 километра из-за плохих погодных условий в Китае.

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Источник: https://t.me/olympic_russia/9065
Олимпиада
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