Завтрашний женский лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен с 9:30 на 6:00 по московскому времени

Женский лыжный масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Гонка изначально должна была состояться завтра, 20 февраля и начаться в 9.30 по московскому времени. Новое время старта — 6.00 по московскому времени.

В составе сборной России в женском масс-старте выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Мария Истомина и Анастасия Рыгалина.

Сегодня, 19 февраля Александр Большунов выиграл мужской масс-старт. Гонка началась на час позднее запланированного, а дистанция была сокращена с 50 километров до 28,4 километра из-за плохих погодных условий в Китае.