Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать из-за проблем со здоровьем.

«Клебо испугался! Ему нужно было золото. И поэтому он снялся. Все с ним понятно!», — сказала Резцова «СЭ».

Напомним, что после масс-старта Клебо объяснил, что у него были проблемы с желудком.

25-летний Клебо на Олимпиаде в Пекине выиграл золото в спринтерской гонке, серебро в эстафете, золото в командном спринте и бронзу в разделке.