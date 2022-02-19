«Клебо испугался! Все с ним понятно». — Резцова — о снятии Клебо с дистанции на Олимпиаде
Анфиса Резцова заявила, что норвежский лыжник Клебо испугался
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который не смог финишировать из-за проблем со здоровьем.
«Клебо испугался! Ему нужно было золото. И поэтому он снялся. Все с ним понятно!», — сказала Резцова «СЭ».
Напомним, что после масс-старта Клебо объяснил, что у него были проблемы с желудком.
25-летний Клебо на Олимпиаде в Пекине выиграл золото в спринтерской гонке, серебро в эстафете, золото в командном спринте и бронзу в разделке.
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