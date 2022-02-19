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Сегодня, 13:56

Вяльбе станцевала после медалей Большунова и Якимушкина в масс-старте Олимпиады-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выложила в Instagram видео с танцем после медалей Большунова и Якимушкина в масс-старте Олимпиады-2022.

«Настроение!», — написала под видео Вяльбе.

Публикация от Елена Вяльбе (@elenavalbe)

Александр Большунов завоевал золотую медаль масс-старта, которая стала для него третьей на Олимпиаде в Пекине. Ивана Якимушкина стал серебряным призером, а третье место занял Симен Крюгер.

По количеству медалей за всю историю среди лыжников Большунов делит второе место со шведом Сикстеном Йернбергом, у которого 4 золото, 3 серебра и 2 бронзы. Первое место занимает норвежец Бьорн Дэли (8 золотых и четыре серебряных).

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