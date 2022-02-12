Чепалова: «В ситуации с норвежскими журналистами повела бы себя так же, как Вяльбе»

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова поддержала решение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе игнорировать норвежских журналистов на Олимпиаде в Пекине.

— Что думаете про конфликт Елены Вяльбе с норвежскими журналистами?

— Елена Валерьевна — спортсменка, она человек прямой, жесткий. Я бы так же себя повела: если что-то не нравится — лучше сразу так и сказать. Норвежская пресса себя ведет неэтично и некрасиво. Пусть на себя сначала посмотрят в зеркало, а потом нам что-то говорят.

— Вас ведь в свое время тоже норвежская пресса задевала?

— Конечно. Меня не только норвежцы, меня почти весь мир задевал. Конечно, многое хотелось сказать еще тогда. Но я была действующей спортсменкой, да и сейчас, в целом, драться ни с кем не хочу. Давайте лучше уважать друг друга. А кидаться обидными словами — это ненужно. Это не украшает наш вид спорта.

После статьи журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта про Александра Большунова Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ. В своем материале Сальтведт заявил, что «русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона», а также отметил, что Александр Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.