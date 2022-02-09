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Сегодня, 11:14

Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ

Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ за материал о победе Большунова на Олимпиаде
Елена Вяльбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после публикации материала о победе Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Россиянин завоевал золотую медаль с большим отрывом от своих соперников, после чего норвежское издание NRK опубликовало материал с такими цитатами, как: «Русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона», а также с посылом, что Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026.

Подробнее изучить обзор материалов после победы Александра можно по этой ссылке.

В воскресенье, 6 февраля, Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Второе место занял россиянин Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен. Норвежец Йоханнес Клебо занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки более девяти минут.

Александр Большунов. «Русские вообще не должны были выходить на эту Олимпиаду». Лицемерная реакция Норвегии на провал в лыжах

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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