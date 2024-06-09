Экс-игрок НБА поедет на Олимпиаду в Париж в пляжном волейболе. Необычная смена амплуа

Бывший баскетболист «Хьюстона», «Миннесоты» и «Финикса» Чейз Бадингер нашел себя в другом виде спорта.

Экс-игрок «Хьюстона», «Миннесоты» и «Финикса» Чейз Бадингер попал на Олимпиаду в Париж. Нет, не то чтобы эпидемия травм в американском баскетболе довела главного тренера дрим-тим до поиска кандидатов в сборную в Европе. Бадингер едет на Игры как волейболист, причем пляжник. Завершив баскетбольную карьеру в 2017 году в 29 лет, Чейз круто поменял свою жизнь и пошел в пляжный волейбол. Причем, как выражается сам Бадингер, он не то чтобы перешел из баскетбола в волейбол. Скорее наоборот — после смелого эксперимента с баскетболом, который довел его до НБА, вернулся в родной вид спорта.

Вспомнил молодость

Волейболисты Чейз Бадингер и Майлз Эванс завоевали последнюю квоту на Олимпийских играх в Париже от США в пляжном волейболе. Едва ли эта новость заинтересовала бы в России хоть кого-то, если бы не удивительный факт: Бадингер — экс-игрок НБА. Еще в 2016-м американец выходил на паркет в регулярном чемпионате главной североамериканской лиги в составе «Финикса», а в 2017-м играл в Испании за «Басконию». Затем удивил многих, сделав элегантный финт и перейдя в пляжный волейбол. Все началось будто с шутки. Рецидив старой травмы вынудил его завершить баскетбольную карьеру. Появилось много свободного времени, и Чейз стал играть в пляжный волейбол, чтобы вспомнить молодость, ведь в юношеские годы он сочетал волейбольные тренировки с баскетболом и поначалу делал ставку скорее на волейбол. Бадингера увидел тренер из сборной США по пляжному волейболу и предложил найти ему игровую пару.

Чейз, разумеется, воспринял подобное предложение с юмором, однако не без энтузиазма. Сразу же найти подходящего партнера не вышло, тем не менее сдаваться Бадингер не собирался и, наконец-то, в 2023-м, сменив пять товарищей, встал в пару с Эвансом и вышел на элитные позиции в мире. «Я решил посмотреть, как далеко меня может завести баскетбол, но в глубине души всегда знал, что вернусь в волейбол, если только захочу», — шутит Чейз. Баскетбольные навыки помогают ему и в пляжке. И там и там игроки должны быть готовы к быстрому перемещению по полю или площадке. Ценится и тонкая реакция, хорошее владение мячом: точные пасы, меткие броски или умение перехватывать мяч у соперника. Но самым удивительным, по словам Бадингера, был тот факт, что опыт НБА поменял его взгляды на игровую стратегию — и теперь он и в волейбол играет иначе.

Чейз Бадингер (слева) и его партнер по сборной США Майлз Эванс. Фото Global Look Press

В классическом волейболе на Олимпиаде-1964 уже выступал баскетболист НБА

Бадингер станет первым спортсменом в истории, который сыграл хотя бы матч в регулярном чемпионата НБА и в матче олимпийского турнира по пляжному волейболу. Тем не менее Чейз не первый баскетболист, переходивший в волейбол. Кит Эриксон провел обратный путь — он сыграл за олимпийскую сборную США по волейболу в 1964-м на Играх в Токио, а затем провел 12 сезонов в НБА, в том числе выиграл титул вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1972-м. Но в случае с Эриксоном речь шла о классическом волейболе на паркете, а не о пляжной его вариации. Очевидно, что Чейзу перестроиться было явно труднее, ведь банально перемещения по полю и ощущения от отскока мяча отличаются кардинально. К тому же у Бадингера раньше и не было пляжного опыта, в школьные годы он практиковал классический волейбол на позиции доигровщика.

Однако Чейз быстро адаптировался к песку, да и опыт партнера помогает. Майлз Эванс в пляжном волейболе с 2013 года, он перешел в эту дисциплину практически сразу после перехода во взрослый спорт, так как не нашел для себя опций для продолжения карьеры в классике. Конечно, шансы у дуэта Бадингер/Эванс на медали в Париже невысокие, даже в сборной США они не на первых ролях. Гораздо успешнее пока выглядят Энди Бенеш и Майлз Партейн.

Чейз с Майлзом выгрызали себе олимпийскую квоту в последний момент. Им было необходимо обойти соотечественников Тео Бруннера и Тревора Крэбба в международном рейтинге, так как от одной страны в пляжном волейболе не могут выступать более двух дуэтов среди мужчин или женщин. Тем не менее даже сам факт того, что некогда игрок НБА выступит на Олимпиаде совсем в другом виде спорта, не может не удивлять и по-своему не восхищать.

«Большинство парней, когда они заканчивают со спортом, оказываются растерянными. Они не знают, что их ждет дальше. А вот мне повезло. Я смог сразу перейти в другой вид спорта и играть на самом высоком уровне. По сути, я переродился и получил еще один шанс пройти весь этот путь», — сказал в эфире одного из подкастов Бадингер.