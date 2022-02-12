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Сегодня, 14:50

Чепалова о Степановой на последнем этапе эстафеты: «Просто умничка! Сделала все грамотно»

Чепалова оценила выступление Степановой на последнем этапе лыжной эстафеты на Олимпиаде
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Вероника Степанова.
Фото Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

— Эмоции зашкаливают, прям до мурашек, — сказала Чепалова. — Я очень счастлива, что у девчонок появилась эта золотая медаль, спустя 15 лет! И они удержали эту планку, показали тот результат, на который мы все надеялись.

— Вероника Степанова прошла финишный этап просто идеально?

— Да, просто умничка! Тихим сапом тянула-тянула, а под конец поднажала — и все. Это было очень грамотно. При том, что немки меня очень сильно удивили. Первые два этапа у них были настолько на высоте по технике, что я даже побаиваться начала. Когда Вероника первой финишировала, я хотела даже слезу пустить. 21-летняя девочка с Дальнего Востока, наконец, взяла у меня эстафету и стала олимпийской чемпионкой. Спустя, получается, целых 24 года. Все очень заслуженно и по делу!

— Степанова очень отличается от других российских лыжниц: активно ведет соцсети, всегда подчеркивает, что не волнуется и никого не боится...

— Самое главное, чтобы эта олимпийская медаль никого не подкосила. По себе знаю, что сейчас нужно будет все это осмыслить и достойно идти с этим титулом дальше. А что касается Ники, мне кажется, сейчас вся молодежь так живет. Для них это норма, им это никак не мешает, если не наоборот помогает. Может, нам еще поучиться у них надо?

Сегодня, 12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. На последнем этапе Степанова отыграла у немки Софи Крель отставание в 5 секунд и принесла сборной России золотую медаль, опередив соперницу на 18,2 секунды.

Юлия Чепалова (слева) и&nbsp;Вероника Степанова. Чепалова — о передаче Степановой титула самой молодой олимпийской чемпионки. Эмоции бывшей звезды нашей сборной

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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