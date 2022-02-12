Чепалова о Степановой на последнем этапе эстафеты: «Просто умничка! Сделала все грамотно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала победу российских лыжниц в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

— Эмоции зашкаливают, прям до мурашек, — сказала Чепалова. — Я очень счастлива, что у девчонок появилась эта золотая медаль, спустя 15 лет! И они удержали эту планку, показали тот результат, на который мы все надеялись.

— Вероника Степанова прошла финишный этап просто идеально?

— Да, просто умничка! Тихим сапом тянула-тянула, а под конец поднажала — и все. Это было очень грамотно. При том, что немки меня очень сильно удивили. Первые два этапа у них были настолько на высоте по технике, что я даже побаиваться начала. Когда Вероника первой финишировала, я хотела даже слезу пустить. 21-летняя девочка с Дальнего Востока, наконец, взяла у меня эстафету и стала олимпийской чемпионкой. Спустя, получается, целых 24 года. Все очень заслуженно и по делу!

— Степанова очень отличается от других российских лыжниц: активно ведет соцсети, всегда подчеркивает, что не волнуется и никого не боится...

— Самое главное, чтобы эта олимпийская медаль никого не подкосила. По себе знаю, что сейчас нужно будет все это осмыслить и достойно идти с этим титулом дальше. А что касается Ники, мне кажется, сейчас вся молодежь так живет. Для них это норма, им это никак не мешает, если не наоборот помогает. Может, нам еще поучиться у них надо?

Сегодня, 12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. На последнем этапе Степанова отыграла у немки Софи Крель отставание в 5 секунд и принесла сборной России золотую медаль, опередив соперницу на 18,2 секунды.