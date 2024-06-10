Анчелотти: «Реал» не будет участвовать в клубном чемпионате мира»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о клубном чемпионате мира.

«ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут принимать участие в клубном чемпионате мира. Один матч «Реала» стоит 20 миллионов евро, а они дают нам эти деньги за весь турнир. [Мое отношение к этому] отрицательное. «Реал», как и другие клубы, ответит отказом на это приглашение», — цитирует тренера Relevo со ссылкой на Il Giornale.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира.

Как сообщает The Times, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) могут подать в суд на ФИФА из-за нового формата турнира.

Самым титулованным клубом в истории турнира является «Реал» — 5 трофеев. Далее идут «Барселона» (3), «Коринтианс» и «Бавария» (по 2).