Йохауг назвала основных претенденток на победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Йохауг заявила, что ее конкурентками в разделке на Олимпиаде-2022 являются Фрида Карлссон и финские лыжницы

Двукратная олимпийская чемпионка и норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от индивидуальной гонки классическим стилем на Олимпиаде-2022.

«Я бы отметила, что у Фриды Карлссон есть преимущество. Но при этом есть еще много быстрых гонщиц, специализирующихся на раздельных стартах, помимо Фриды. Например, финки, они демонстрируют хорошую форму. Фрида была очень сильна в классической разделке на 10 км этой зимой, она победила меня. Так что я знаю, что просто мне не будет», — приводит слова Йохауг Expressen.

Женская гонка на дистанции 10 километров классическим стилем пройдет в четверг, 10 февраля. Начало — в 9:45 по московскому времени.

В состав сборной России на гонку вошли Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.