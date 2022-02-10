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Сегодня, 01:38

Йохауг назвала основных претенденток на победу в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

Йохауг заявила, что ее конкурентками в разделке на Олимпиаде-2022 являются Фрида Карлссон и финские лыжницы
Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка и норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась ожиданиями от индивидуальной гонки классическим стилем на Олимпиаде-2022.

«Я бы отметила, что у Фриды Карлссон есть преимущество. Но при этом есть еще много быстрых гонщиц, специализирующихся на раздельных стартах, помимо Фриды. Например, финки, они демонстрируют хорошую форму. Фрида была очень сильна в классической разделке на 10 км этой зимой, она победила меня. Так что я знаю, что просто мне не будет», — приводит слова Йохауг Expressen.

Женская гонка на дистанции 10 километров классическим стилем пройдет в четверг, 10 февраля. Начало — в 9:45 по московскому времени.

В состав сборной России на гонку вошли Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.expressen.se/sport/os-2022/jag-skulle-saga-att-hon-har-en-fordel/
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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