Клебо — о победе Большунова в скиатлоне: «Это было впечатляюще, ощущал себя юниором»

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это было впечатляюще, ощущал себя юниором. У меня не было ни одного шанса. Я отдал все силы и чувствовал, что мне может понадобиться дефибриллятор по ходу гонки. Я вообще не был хорош в воскресенье», — цитирует Клебо TV2.

Большунов выиграл золото, серебро завоевал Денис Спицов, бронзу — финн Ийво Нисканен. Клебо занял 40-е место, проиграв более 9 минут.