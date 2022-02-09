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Сегодня, 21:07

Клебо — о победе Большунова в скиатлоне: «Это было впечатляюще, ощущал себя юниором»

Виктория Кравченко

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо высказался о победе россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Это было впечатляюще, ощущал себя юниором. У меня не было ни одного шанса. Я отдал все силы и чувствовал, что мне может понадобиться дефибриллятор по ходу гонки. Я вообще не был хорош в воскресенье», — цитирует Клебо TV2.

Большунов выиграл золото, серебро завоевал Денис Спицов, бронзу — финн Ийво Нисканен. Клебо занял 40-е место, проиграв более 9 минут.

Олимпиада
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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