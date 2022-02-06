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Сегодня, 14:12

В Госдуме назвали оскорбительным вопрос американского журналиста Большунову о допинге

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото AFP

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вопрос американского журналиста российскому лыжнику Александру Большунову после победы в мужском скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Таких журналистов надо лишать аккредитации. Их надо гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику профессии и корочкой своей прикрываются. Надо поздравить Александра! Порадоваться за его результаты, а не искать подвоха, почему наш спортсмен сильнее. Тренироваться надо лучше и больше, как говорит Вяльбе. Очевидно, что это провокационный вопрос, который был задан с целью оскорбить представителя российской команды. У Большунова никогда не было с этим проблем. Задавать такие вопросы спортсмену, который выиграл, просто оскорбительно», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее, 6 февраля, американский журналист на пресс-конференции задал Александру Большунову вопрос о допинге.

25-летний Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне Олимпийских игр, победив с большим отрывом от всех соперников.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Дмитрий Свищев
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