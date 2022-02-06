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Сегодня, 14:00

Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус

Иван Шитик
Корреспондент

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал, что лыжник Симен Хегстад Крюгер, находящийся в изоляции в Италии, сдал отрицательный тест на коронавирус, информирует VG.

Спортсмен сдал положительный ковид-тест 27 января. Ему необходимо сдать четыре отрицательных теста в течение пяти суток, чтобы получить разрешение на выезд в Китай.

6 февраля на Олимпиаде прошел мужской скиатлон. Победу одержал российский лыжник Александр Большунов, Денис Спицов финишировал вторым.

Олимпиада 2022: Камила Валиева и&nbsp;Марк Кондратюк. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Симен Крюгер
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