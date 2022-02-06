Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум рассказал, что лыжник Симен Хегстад Крюгер, находящийся в изоляции в Италии, сдал отрицательный тест на коронавирус, информирует VG.

Спортсмен сдал положительный ковид-тест 27 января. Ему необходимо сдать четыре отрицательных теста в течение пяти суток, чтобы получить разрешение на выезд в Китай.

6 февраля на Олимпиаде прошел мужской скиатлон. Победу одержал российский лыжник Александр Большунов, Денис Спицов финишировал вторым.