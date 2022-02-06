Турышев: «Когда Большунов упал в начале скиатлона, сердце екнуло»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал победу Александра Большунова и серебро Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Облегченно выдыхаем всегда только в последний момент, когда спортсмены появляются в финишной зоне. После питьевого пункта Денис Спицов упал. К счастью, все закончилось хорошо. Когда в начале упал Большунов, если честно, сердце екнуло. Но он тоже быстро поднялся, ничего не сломал и все успокоились», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Турышева.

В начале гонки Александр Большунов упал, но смог быстро подняться и вернуться в группу лидеров.

Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. После скиатлона сборная России занимает второе место в медальном зачете с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой наградами.