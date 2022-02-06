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Сегодня, 12:25

Турышев: «Когда Большунов упал в начале скиатлона, сердце екнуло»

Турышев прокомментировал победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал победу Александра Большунова и серебро Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Облегченно выдыхаем всегда только в последний момент, когда спортсмены появляются в финишной зоне. После питьевого пункта Денис Спицов упал. К счастью, все закончилось хорошо. Когда в начале упал Большунов, если честно, сердце екнуло. Но он тоже быстро поднялся, ничего не сломал и все успокоились», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Турышева.

В начале гонки Александр Большунов упал, но смог быстро подняться и вернуться в группу лидеров.

Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. После скиатлона сборная России занимает второе место в медальном зачете с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой наградами.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Источник: https://t.me/olympic_russia/6489
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Турышев
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