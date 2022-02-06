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Сегодня, 12:17

Мутко: «Большунов просто король лыж, сегодня он это доказал»

Бывший министр спорта Виталий Мутко отметил, что российские лыжники Александр Большунов и Денис Спецов провели прекрасную гонку и заработали заслуженные олимпийские медали в скиатлоне на Играх в Пекине.

«Мои поздравления Саше и Денису Спицову, оба провели очень хорошую гонку, абсолютно заслужили эти медали, — цитирует «РБК» Мутко. — Саша просто король лыж, сегодня он это доказал. Опередили норвежцев, которые входили в число фаворитов в этих гонок. Очень рады этим медалям, искренне поздравляю Елену Вяльбе, которая всегда очень поддерживает и переживает наших лыжников. Будем дальше болеть за сборную России, впереди еще много стартов».

Напомним, Большунов принес сборной России первое золото Олимпиады в пекине. Спецов занял второе место. Благодаря этим медалям сборная России в общем зачете поднялась с восьмого на второе место.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61ff8c529a794713646b2f45
Александр Большунов
Виталий Мутко
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