Резцова отреагировала на первую российскую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на первую российскую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине.

«Наташа просто умница! Какие же у нее нервы и сила духа. Вырвала финиш на зубах. Серебро — праздник для Наташи, на большее было сложно сегодня рассчитывать. Думаю, что она безумно счастлива этой медали. Поздравляем ее от всей души. Надеемся и верим, что дальше будет только лучше. Серебро взяли, теперь ждем золота!» — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 5 февраля, золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.