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Сегодня, 11:51

Резцова — о Непряевой: «Серебро — праздник для Наташи, на большее было сложно сегодня рассчитывать»

Резцова отреагировала на первую российскую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине
Антон Иванов

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на первую российскую медаль в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине.

«Наташа просто умница! Какие же у нее нервы и сила духа. Вырвала финиш на зубах. Серебро — праздник для Наташи, на большее было сложно сегодня рассчитывать. Думаю, что она безумно счастлива этой медали. Поздравляем ее от всей души. Надеемся и верим, что дальше будет только лучше. Серебро взяли, теперь ждем золота!» — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 5 февраля, золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Анфиса Резцова
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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