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«Эта медаль была достаточно призрачна». Бородавко — о серебре Непряевой на Олимпиаде

Бородавко прокомментировал серебро Непряевой в лыжных гонках на Олимпиаде
Данил Алешин
Корреспондент

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Эмоции очень радостные. Эта медаль была достаточно призрачна. Мы к ней готовились и долго шли к этому. Большой путь в этом году был проделан. Это большой шаг! Она не так хорошо чувствовала себя в горах, не могла соревноваться в таких условиях. На сегодняшний день это ее наилучший результат», — сказал Бородавко «СЭ».

Непряева завоевала серебро в скиатлоне, золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг. Это первая медаль России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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