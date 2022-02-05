Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2022.

«Эмоции очень радостные. Эта медаль была достаточно призрачна. Мы к ней готовились и долго шли к этому. Большой путь в этом году был проделан. Это большой шаг! Она не так хорошо чувствовала себя в горах, не могла соревноваться в таких условиях. На сегодняшний день это ее наилучший результат», — сказал Бородавко «СЭ».

Непряева завоевала серебро в скиатлоне, золотую медаль выиграла норвежка Тереза Йохауг. Это первая медаль России на Олимпиаде-2022 в Пекине.