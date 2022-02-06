Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о выступлении российских лыжников на Олимпиаде в Пекине.

«Я говорил, что золота без серебра не появится. Где есть серебро, будет золото. Никогда не ошибался!

Большунов достоин Героя России. А Вяльбе и Бородавко должны стать Героями труда вместо болванов как Губерниев, которых награждают орденами Александра Невского. Они по-настоящему заработали, настоящие пахари, не сидят на газовой трубе. Так порадовали всю страну, все аплодируют. Такую радость подарили!» - приводит слова Тихонова Sport24.

Также Тихонов высказался о норвежском лыжнике Йоханнесе Клебо, который финишировал на 40-м месте.

«Клебо затаился, решил на следующих дистанциях сосредоточиться. Явно хитрит, он же силен, сегодня тактически провел гонку, не расходуя сил».

6 февраля Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне. Это первая золотая медаль для сборной России на Играх. Серебро завоевал еще один россиянин — Денис Спицов.