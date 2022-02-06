Навка заявила, что ее переполняет гордость от успехов российских лыжников на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу российского лыжника Александра Большунова в мужском скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай). 6 февраля серебро также завоевал его соотечественник Денис Спицов.

«Российский спорт всегда был, есть и будет. Поздравляю ребят с таким грандиозным отрывом! Просто браво! В такие моменты переполняет гордость. Когда они бежали, финишировали, на глазах были слезы. Они большие-большие молодцы!», — сказала Навка «СЭ».

Вчера российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне Олимпиады-2022.