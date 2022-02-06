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Сегодня, 14:17

«Переполняет гордость». Навка — о медалях российских лыжников на Олимпиаде в Пекине

Навка заявила, что ее переполняет гордость от успехов российских лыжников на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Денис Спицов, Александр Большунов и Ииво Нисканен (слева направо).
Фото Reuters

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу российского лыжника Александра Большунова в мужском скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай). 6 февраля серебро также завоевал его соотечественник Денис Спицов.

«Российский спорт всегда был, есть и будет. Поздравляю ребят с таким грандиозным отрывом! Просто браво! В такие моменты переполняет гордость. Когда они бежали, финишировали, на глазах были слезы. Они большие-большие молодцы!», — сказала Навка «СЭ».

Вчера российская лыжница Наталья Непряева выиграла серебро в женском скиатлоне Олимпиады-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александр Большунов
Денис Спицов
Татьяна Навка
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