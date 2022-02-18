Крянин считает, что Большунов в масс-старте будет бороться только за золотую медаль

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Все четверо наших лыжников выйдут на марафон с мыслью бороться за первое место: за страну, себя, команду и болельщиков. Победит тот, кто соберётся психологически и выложится на максимум. Саша Большунов будет бороться только за золото — другого не дано. Но шансы есть у всех ребят», — приводит слова Крянина «Чемпионат».

Мужской лыжный масс-старт на 50 км пройдет в субботу, 19 февраля, начало — в 9:00 по московскому времени.

Сборную России представят Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.