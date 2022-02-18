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Сегодня, 21:27

Крянин: «Большунов в масс-старте будет бороться только за золото — другого не дано»

Крянин считает, что Большунов в масс-старте будет бороться только за золотую медаль
Анна Горшкова
Корреспондент

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Все четверо наших лыжников выйдут на марафон с мыслью бороться за первое место: за страну, себя, команду и болельщиков. Победит тот, кто соберётся психологически и выложится на максимум. Саша Большунов будет бороться только за золото — другого не дано. Но шансы есть у всех ребят», — приводит слова Крянина «Чемпионат».

Мужской лыжный масс-старт на 50 км пройдет в субботу, 19 февраля, начало — в 9:00 по московскому времени.

Сборную России представят Александр Большунов, Денис Спицов, Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

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Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4615881-kryanin-bolshunov-v-marafone-na-50-km-budet-borotsya-tolko-za-zoloto-drugogo-ne-dano.html
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Артем Мальцев
Денис Спицов
Иван Якимушкин
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