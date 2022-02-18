Росгвардия досрочно присвоила новые воинские звания лыжникам Устюгову и Сориной

Генерал армии, директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил новые воинские звания российским лыжникам Сергею Устюгову и Татьяне Сориной.

Устюгову присвоено звание «майор», Сориной — «капитан».

«За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгу и Татьяне Сориной присвоены досрочно», — передает пресс-служба Росгвардии.

На Олимпиаде в Пекине Устюгов стал олимпийским чемпионом в мужской эстафете, Сорина завоевала золото в женской эстафете.

10 февраля Росгвардия досрочно присвоила воинское звание «капитан» лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.