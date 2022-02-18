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Сегодня, 13:10

Росгвардия досрочно присвоила новые воинские звания лыжникам Устюгову и Сориной

Иван Торопцев
Корреспондент

Генерал армии, директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил новые воинские звания российским лыжникам Сергею Устюгову и Татьяне Сориной.

Устюгову присвоено звание «майор», Сориной — «капитан».

«За выдающиеся спортивные заслуги и большой личный вклад в развитие спорта, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередные воинские звания офицерам войск национальной гвардии Сергею Устюгу и Татьяне Сориной присвоены досрочно», — передает пресс-служба Росгвардии.

На Олимпиаде в Пекине Устюгов стал олимпийским чемпионом в мужской эстафете, Сорина завоевала золото в женской эстафете.

10 февраля Росгвардия досрочно присвоила воинское звание «капитан» лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.

Источник: https://rosguard.gov.ru/News/Article/general-armii-viktor-zolotov-dosrochno-prisvoil-ocherednye-voinskie-zvaniya-sportsmenamolimpijcam-rosgvardii
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
Татьяна Сорина (Алешина)
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