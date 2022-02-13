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Сегодня, 13:54

Российский лыжник Устюгов заявил, что эмоционально опустошен после победы в эстафете Олимпиады

Российский лыжник Устюгов заявил, что эмоционально опустошен после победы в эстафете ОИ
Наталья Марьянчик
,  
Микеле Антонов
Сергей Устюгов.
Фото Reuters

Олимпийский чемпион-2022 по лыжным гонкам Сергей Устюгов в разговоре с журналистами признался, что эмоционально опустошен после победы в мужской эстафете на Играх в Пекине (Китай).

— Сказали, ты быстро начал, почему: эмоции, или чувствовал себя хорошо?

— Надо было показывать себя. Слышал: тише тише, здесь накрывают. Хорошо, что тренера здесь стоят через каждые 300 метров и подсказывали, как приближаются, как отстают. Сейчас я эмоционально опустошен. Не готов давать интервью. Боюсь сказать что-то лишнее. Я бы пообщался с вами после Олимпиады. Рад! Поздравляю всех с этой победой! Спасибо ребятам, спасибо команде, спасибо всем! — сказал Устюгов.

13 февраля Устюгов стал победителем эстафеты вместе с Алекcеем Червоткиным, Александром Большуновым и Денисом Спицовым.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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