Золотой финиш Устюгова с флагом на Олимпиаде: главные кадры дня
Российский лыжник Устюгов финишировал с флагом в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по лыжным гонкам завоевала золотую медаль в эстафете 4х10 на Олимпийских играх в Пекине.
Сергей Устюгов завершал эстафету и финишировал с флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде.
В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
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