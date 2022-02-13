Золотой финиш Устюгова с флагом на Олимпиаде: главные кадры дня

Российский лыжник Устюгов финишировал с флагом в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам завоевала золотую медаль в эстафете 4х10 на Олимпийских играх в Пекине.

Сергей Устюгов завершал эстафету и финишировал с флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде.

В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды.

Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.

Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.