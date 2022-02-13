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Сегодня, 11:58

Золотой финиш Устюгова с флагом на Олимпиаде: главные кадры дня

Российский лыжник Устюгов финишировал с флагом в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
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Сборная России по лыжным гонкам завоевала золотую медаль в эстафете 4х10 на Олимпийских играх в Пекине.

Сергей Устюгов завершал эстафету и финишировал с флагом Олимпийского комитета России (ОКР), под которым российские спортсмены выступают на Олимпиаде.

В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды.

Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.
Сергей Устюгов пришел к финишу с флагом ОКР.

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Золото Олимпиады и финиш с флагом!!! Наши лыжники выиграли эстафету с нереальным отрывом! Онлайн-трансляция 13 февраля

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Сборная России по лыжным гонками выиграла эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года

Все медали 13 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: российские лыжники завоевали золото в эстафете
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