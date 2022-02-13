Владимир Путин поздравил российских лыжников с золотом эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с золотом эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп», — говорится на сайте Кремля.

Ранее мужская сборная России выиграла золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине. 12 февраля женская российская команда заняла первое место.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.