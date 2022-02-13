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Сегодня, 13:43

Российским лыжникам после победы в эстафете задали вопрос про Украину

Наталья Марьянчик
Обозреватель
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После победы мужской лыжной сборной России в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине американский журналист из издания FasterSkier Натаниэль Херц задал нашим лыжникам на пресс-конференции вопрос об отношениях России с Украиной и том, влияет ли этот фактор на выступления российских атлетов.

— Мы не вправе обсуждать политические вопросы, — сказал Денис Спицов. — Олимпийские игры должны объединять. Среди спортсменов нет вражды, мы делаем одно общее дело. А политические вопросы пусть решают политики.

— Олимпиада — это один большой праздник, — добавил Александр Большунов.

Александр Большунов. «В Америке трудно верить всему после того, что они видели». Журналист из США — о вопросе Большунову про допинг

13 февраля мужская сборная России по лыжным гонкам стала первой в эстафете на зимних Играх-2022 в Пекине. Это первая золотая медаль для нашей мужской национальной команды за 42 года. В эстафете выступили российские спортсмены Алекcей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Денис Спицов
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