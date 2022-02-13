На Украине прервали эфир женской лыжной эстафеты на Олимпиаде, чтобы не показывать финиш россиянок

Вчера, 13 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

На Украине прервали трансляцию гонки за несколько минут до финиша. Вместо этого зрителям показали включение из студии. Отмечается, что именно в момент финиша россиянок в студии обсуждали политическую акцию скелетониста Владислава Гераскевича и последние результаты украинских спортсменов в Пекине.

В этой эстафете сборная Украины единственной из всех участников не дошла до финиша.