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Сегодня, 13:38

На Украине прервали эфир женской лыжной эстафеты на Олимпиаде, чтобы не показывать финиш россиянок

Виктория Кравченко

Вчера, 13 февраля, женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

На Украине прервали трансляцию гонки за несколько минут до финиша. Вместо этого зрителям показали включение из студии. Отмечается, что именно в момент финиша россиянок в студии обсуждали политическую акцию скелетониста Владислава Гераскевича и последние результаты украинских спортсменов в Пекине.

В этой эстафете сборная Украины единственной из всех участников не дошла до финиша.

Сборная России по лыжным гонкам
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