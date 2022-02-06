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«В Америке трудно верить всему после того, что они видели». Журналист из США — о вопросе Большунову про допинг

Журналист из США рассказал, почему задал вопрос о допинге Большунову после его победы
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Reuters

Американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц объяснил свой вопрос российскому лыжнику Александру Большунову о допинге после золота россиянина в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично, — признал Херц. — Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи».

Американец из FasterSkier спросил у Большунова, что бы он ответил «некоторым читателям», которые задаются вопросом, является ли выступление россиянин в Пекине чистым, «учитывая бэкграунд российской команды».

«Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счет, ответить им напрямую. Как мне кажется, он очень убедительно ответил на этот вопрос.

Тренеры сборной США считают, что Большунов чист. Из-за этого возникает двоякое ощущение: люди хотят верить российскому спортсмену, но не могут полностью делать это из-за недавних событий», — заключил Херц.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за допингового скандала смогли выступить только те спортсмены из России, которые прошли проверку комиссии МОК и в отношении которых не было подозрений в употреблении допинга на протяжении карьеры. Такие подозрения могли быть основаны, в частности, на упоминании в докладе Ричарда Макларена или на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

 
6&nbsp;февраля. Чжанцзякоу. Александр Большунов с&nbsp;золотой медалью скиатлона Олимпиады в&nbsp;Пекине. «После марафона в Сочи-2014 я задавал вопрос о читерстве русских, и тогда все смеялись...» Американский журналист — о скандальном вопросе Большунову

 

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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