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Сегодня, 11:56

Сборная России по лыжным гонками выиграла эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонками впервые за 42 года выиграла золото Олимпийских игр в эстафете.

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

Последний раз в этом виде программы побеждали еще советские спортсмены в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда выиграли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

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