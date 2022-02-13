Сборная России по лыжным гонками выиграла эстафету на Олимпиаде впервые за 42 года

Сборная России по лыжным гонками впервые за 42 года выиграла золото Олимпийских игр в эстафете.

Сегодня, 13 февраля, команда в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова стала первой на Олимпиаде в Пекине в эстафете 4x10 км.

Последний раз в этом виде программы побеждали еще советские спортсмены в 1980 году на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда выиграли Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.