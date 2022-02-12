Ступак станцевала на пьедестале почета на Олимпиаде в Пекине

Ступак исполнила танец во время награждении золотой медалью на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Юлия Ступак во время церемония награждения на Олимпиаде в Пекине не могла сдержать своей радости. Девушка стала танцевать прямо на пьедестале почета.

Женская сборная России выиграла эстафету 4x5 км на Играх в Пекине.

В составе российской команды выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Виктория Степанова.

Серебряным призером стала сборная Германии с отставанием в 18,2 секунды. Бронза — у Швеции, которая проиграла России 20,7 секунды.