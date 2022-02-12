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Сегодня, 12:31

Губерниев — о золоте в эстафете: «Хейтеры, успокойтесь и наслаждайтесь нашими чемпионками!»

Губерниев назвал победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде исторической
Антон Иванов
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете 4x5 км на Олимпиаде в Пекине.

«Это историческая победа, я пережил невероятные эмоции, плакал от счастья! Наши девчонки добыли важнейшее золото после небольшой засухи на первые места. Этой победой мы доказали многим иностранцам, насколько же мы хороши. Хейтеры, успокойтесь и наслаждайтесь нашими чемпионками!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 12 февраля, сборная России завоевала третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных. Ее нашей стране принесли российские лыжницы, победившие в эстафете.

В составе команды ОКР выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
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