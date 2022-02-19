«Я больше ходил в ванную, чем спал за последние 24 часа». Клебо объяснил, почему не смог завершить масс-старт на Олимпиаде

Клебо заявил, что проблемы с желудком вынудили его сойти с дистанции на Олимпиаде в Пекине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, сошедший с дистанции во время мужского масс-старта на 28 км на Олимпиаде в Пекине, объяснил, почему не смог завершить гонку.

После 20 километров норвежец, который отставал от лидирующей группы более чем на минуту, решил снялся с дистанции.

По его словам, все дело в состоянии здоровья.

«Прошлой ночью я не спал. Я боролся с желудком, который не срабатывал, я не знаю, что это такое, — цитирует Клебо NRK. — Я больше ходил в ванную, чем спал за последние 24 часа. Сегодня утром я решил, что не побегу 50 км, но потом дистанцию изменили на 30 км. Это другая гонка. Тогда я захотел попробовать. Но это не сработало».