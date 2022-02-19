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Сегодня, 13:34

Холунн — о 13-м месте в масс-старте: «Это моя последняя Олимпиада, грустно, что она закончилась с таким результатом»

Холунн объявил, что Олимпиада в Пекине для него последняя
Анна Горшкова
Корреспондент

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн заявил, что зимняя Олимпиада в Пекине для него последняя.

«Мое тело сегодня было слишком слабым. У меня просто не было сил. И гонка закончилась для меня еще до того, как я сломал палку. Я благодарю всех. Это точно моя последняя Олимпиада. Так что да, похоже на то. Немного грустно, что моя последняя Олимпиада закончилась с таким результатом. Но я сделал все, что мог...

Мне уже 33 года, так что я уже не молод. Но я все еще могу кататься быстро, если у меня будет подходящий период. Держу пари, в следующем году я так и сделаю. Но это будет моя последняя Олимпиада", — приводит слова Холунна NRK.

Норвежец занял 13-е место в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Сегодня, 19 февраля, олимпийским чемпионом в масс-старте стал россиянин Александр Большунов, серебро — у Ивана Якимушкина, бронза — у норвежца Симена Крюгера.

Источник: https://www.nrk.no/sport/kruger-med-bronse-etter-koronamareritt-_-fikk-treneren-til-a-grate-1.15861545
Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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