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Сегодня, 11:53

Поздняков: «Серебряная медаль Непряевой — с золотым отливом»

Президент ОКР Поздняков заявил, что Йохауг была гораздо сильнее Непряевой
Роман Шишов
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине имеет золотой отлив.

«Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, — цитирует ТАСС Позднякова. — Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль — с золотым отливом».

Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13626549
Наталья Непряева
Станислав Поздняков
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