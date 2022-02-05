Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине имеет золотой отлив.

«Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, — цитирует ТАСС Позднякова. — Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль — с золотым отливом».

Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.