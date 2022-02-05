Поздняков: «Серебряная медаль Непряевой — с золотым отливом»
Президент ОКР Поздняков заявил, что Йохауг была гораздо сильнее Непряевой
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что серебряная медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине имеет золотой отлив.
«Я поздравляю всю нашу делегацию с первой медалью, медаль действительно заслуженна, — цитирует ТАСС Позднякова. — Абсолютно грамотно тактически разыгранная карта, с точки зрения тактики абсолютно безупречно. Да, понятно, что Йохауг сегодня была гораздо сильнее, вопросов нет. Поэтому сегодняшняя серебряная медаль — с золотым отливом».
Победу в скиатлоне одержала норвежка Тереза Йохауг. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13626549
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