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В Госдуме отреагировали на первую российскую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине

В Госдуме назвали высоким результатом серебро Непряевой в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первую российскую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

5 февраля российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в женском скиатлоне.

«Очень хочу поздравить Наталью! Есть хороший ориентир для всей нашей национальной команды. Огромное количество наших ребят теперь четко ориентируются на эту серебряную медаль! Есть, куда двигаться дальше. Поздравляю всю Федерацию лыжных гонок, прежде всего, Елену Вяльбе. Это очень высокий результат! Уверен, у Непряевой еще все впереди», — сказал Свищев «СЭ».

Золотую медаль в скиатлоне завоевала норвежка Тереза Йохауг, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Россиянка Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Дмитрий Свищев
Наталья Непряева
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