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Сегодня, 11:31

Непряева завоевала серебряную медаль Олимпиады в скиатлоне, у Йохауг — золото

Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде-2022
Сергей Разин
корреспондент
Лыжные гонки среди женщин на Олимпиаде-2022.
Фото Global Look Press

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился скиатлон у женщин.

Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.

Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7

2. Наталья Непряева (Россия) — +30,2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5

4. Кертту Нисканен (Финляндия) — +36,1

5. Фрида Карлссон (Швеция) — +42,5

6. Джессика Диггинс (США) — +50,5

7. Криста Пармакоски (Финляндия) — +58,4

8. Анастасия Рыгалина (Россия) — +1.17,2

9. Дельфин Клодель (Франция) — +1.17,8

10. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.27,6

11. Татьяна Сорина (Россия) — +2.17,6...

...24. Юлия Ступак (Россия) — +4.13,8

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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