Непряева завоевала серебряную медаль Олимпиады в скиатлоне, у Йохауг — золото
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился скиатлон у женщин.
Золотую медаль завоевала норвежка Тереза Йохауг, серебро у россиянки Натальи Непряевой, замкнула тройку призерок австрийка Тереза Штадлобер.
Анастасия Рыгалина финишировала восьмой, Татьяна Сорина — на 11-й строчке, Юлия Ступак — на 24-й.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Скиатлон 7,5 + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) — +30,2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5
4. Кертту Нисканен (Финляндия) — +36,1
5. Фрида Карлссон (Швеция) — +42,5
6. Джессика Диггинс (США) — +50,5
7. Криста Пармакоски (Финляндия) — +58,4
8. Анастасия Рыгалина (Россия) — +1.17,2
9. Дельфин Клодель (Франция) — +1.17,8
10. Эбба Андерссон (Швеция) — +1.27,6
11. Татьяна Сорина (Россия) — +2.17,6...
...24. Юлия Ступак (Россия) — +4.13,8