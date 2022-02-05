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Сегодня, 10:58

Три лыжницы упали на первом круге скиатлона на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Три лыжницы упали на первом круге женского скиатлона на Олимпиаде в Пекине.

На старте гонки упали финка Анне Кюлленен и француженка Корали Бентс. Ближе к концу первого круга падение допустила еще одна финская спортсменка Йоханна Матинтало.

Все три спортсменки не получили серьезных повреждений и смогли продолжить участие в гонке.

В женском скиатлоне принимают участие четыре российских лыжницы: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Олимпиада-2022: Наталья Непряева. Олимпиада 2022: женский скиатлон в лыжах и другие соревнования субботы. Онлайн-трансляция

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