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Сегодня, 06:22

Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

Непряева сошла с дистанции после первых 5 километров 30-километровой гонки.

Наталья Непряева. Фото Скриншот эфира Первого канала
Наталья Непряева.
Скриншот эфира Первого канала

На Олимпиаде в Пекине Непряева стала чемпионкой в женской эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

Помимо Непряевой сборную России в масс-старте представляют Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Олимпиада 2022: Наталья Непряева и&nbsp;Татьяна Сорина. Олимпиада 2022: лыжный марафон у женщин и финал в хоккее. Онлайн-трансляция 20 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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