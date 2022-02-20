Российская лыжница Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева снялась с масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

Непряева сошла с дистанции после первых 5 километров 30-километровой гонки.

Наталья Непряева. Скриншот эфира Первого канала

На Олимпиаде в Пекине Непряева стала чемпионкой в женской эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.

Помимо Непряевой сборную России в масс-старте представляют Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.