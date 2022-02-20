Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Российская лыжница Непряева снялась с женского масс-старта на Олимпиаде в Пекине
Российская лыжница Наталья Непряева снялась с масс-старта на Олимпиаде в Пекине.
Непряева сошла с дистанции после первых 5 километров 30-километровой гонки.
Наталья Непряева.
Скриншот эфира Первого канала
На Олимпиаде в Пекине Непряева стала чемпионкой в женской эстафете, серебряным призером в скиатлоне и бронзовым призером в командном спринте.
Помимо Непряевой сборную России в масс-старте представляют Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.
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