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Сегодня, 07:27

Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине, Непряева снялась в начале гонки

Норвежская лыжница Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Тереза Йохауг.
Фото Global Look Press

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка преодолела дистанцию в 30 километров на 1 минуту и 43,3 секунды быстрее американки Джессики Диггинс, которая стала серебряным призером. Бронза — у Кертту Нисканен из Финляндии (отставание +2.33,3).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Мария Истомина финишировала 9-й (+3.06,1), Анастасия Рыгалина — 17-й (+6.28,1).

Наталья Непряева не смогла завершить гонку. Россиянка снялась с дистанции после того, как прошла около 5 километров.

Олимпиада 2022: Наталья Непряева и&nbsp;Татьяна Сорина. Олимпиада 2022: лыжный марафон у женщин и финал в хоккее. Онлайн-трансляция 20 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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