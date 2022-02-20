Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине, Непряева снялась в начале гонки

Норвежская лыжница Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женский марафон на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка преодолела дистанцию в 30 километров на 1 минуту и 43,3 секунды быстрее американки Джессики Диггинс, которая стала серебряным призером. Бронза — у Кертту Нисканен из Финляндии (отставание +2.33,3).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, которая заняла пятое место (+2.37,2). Мария Истомина финишировала 9-й (+3.06,1), Анастасия Рыгалина — 17-й (+6.28,1).

Наталья Непряева не смогла завершить гонку. Россиянка снялась с дистанции после того, как прошла около 5 километров.