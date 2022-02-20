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Сегодня, 04:50

«Это вообще разрешено?» Американской лыжнице разрешили использовать электронные носки, о которых Йохауг даже не слышала

Норвежка Йохауг усомнилась в легальности использования электронных носков американской лыжницы на Олимпиаде
Сергей Ревенко
Корреспондент
Специальные электронные носки на ногах американки Роузи Бреннан.
Фото Global Look Press
Специальные электронные носки на ногах американки Роузи Бреннан.
Фото Global Look Press
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг отреагировала на заявление американки Роузи Бреннан о том, что во время лыжной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине она использовала специальные утепленные носки, которые работают при помощи батареек.

Внимание экспертов привлекла необычная выпуклость на ногах Бреннан во время гонки, а после эстафеты американка все объяснила:

«У меня на ноге батарейка, которая греет носки. Благодаря этому пальцы на моих ногах не замерзают», — цитирует Еxpressen Бреннан.

Специальные электронные носки на ногах американки Роузи Бреннан. Фото Global Look Press
Специальные электронные носки на ногах американки Роузи Бреннан.
Фото Global Look Press

Новое устройство удивило норвежку Йохауг, которая усомнилась, соответствует ли это правилам:

«Я даже не знала о таком. Это вообще разрешено? Не знаю, какие сейчас правила, но раньше не позволялось использовать подобные устройства. У меня самой нет электронных носков, так что, может, я просто смогу одолжить шерстяные носки у Уднес Венг?» — сказала Йохауг.

Позже представительница Международной федерации лыжного спорта Дорис Каллен подтвердила изданию Dagbladet, что Рози Бреннан получила разрешение использовать подобное устройство.

12 февраля женская сборная США по лыжным гонкам заняла шестое место в эстафете.

Олимпиада
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Тереза Йохауг
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