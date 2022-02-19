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Мутко отметил огромный труд Елены Вяльбе в результатах сборной России по лыжным гонкам

Мутко назвал достойным результат сборная России по лыжным гонкам на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший министр спорта Виталий Мутко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о работе Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«С Еленой Вяльбе мы давно начинали работать, — сказал Мутко «СЭ». — В тот момент происходила смена поколений. Елена Валерьевна сделала несколько групп внутри федерации. Например, молодежная группа — все выстрелили! И Большунов, и Спицов, и Якимушкин. Молодцы! Я считаю, что две эстафеты — это ключевые гонки. Они определяют лицо вида спорта. Поздравляю Сан Саныча, тренеров, Елену Валерьевну! Я горд и очень рад. Выиграть золотую медаль — это огромный труд, это дано единицам. Сборная наша выступила замечательно! Елена Валерьевна всегда хотела, чтобы девчонки начали выигрывать. И вот они подошли, грохнули всех в эстафете. Это дорогого стоит! Сборная России по лыжным гонкам выступила очень достойно. Все срослось для результата».

Ранее, 19 февраля, состоялся мужской масс-старт, где победу одержал Александр Большунов, а вторым стал Иван Якимушкин.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Александр Большунов
Виталий Мутко
Елена Вяльбе
Иван Якимушкин
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