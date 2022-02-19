Виталий Мутко: «Большунов показал выдающийся результат! Он и должен быть знаменосцем»

Бывший министр спорта Виталий Мутко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение выбрать Александра Большунова знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

«Саня молодец, вошел в историю, — сказал Мутко «СЭ». — Большунов знаменосец? Правильно. Знаменосцев выбирают по определенной процедуре. Выбирают тех, кто проявил себя, кто отличился, кто доказал себе и всему миру. Он и должен быть знаменосцем. Большунов себя ярко проявил. Пять медалей, три золотые.

Это выдающийся результат! Саша заслужил. Посмотрите, какой вклад внесла наша лыжная команда. Я рад за Большунова, за Елену Вяльбе, за всех. Обидно, что не было 50 километров. Я был в таком предвкушении битвы Саши с Крюгером. Норвежец специально готовился к этой гонке. Была бы такая схватка! Это было бы украшением всей Олимпиады! Но сложилось так, как сложилось".

Напомним, что для Большунов завоевал девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.