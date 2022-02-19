«Лучшая гонка в моей карьере». Якимушкин оценил серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде-2022

Лыжник Иван Якимушкин выложил пост в Instagram после серебряной медали в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают ее ценность. Спасибо всем болельщикам за поддержку и особая благодарность тренерскому штабу за доверие. Уже через неделю планирую выйти на старт на этапе Кубка мира в Финляндии, увидимся там», — написал Якимушкин.

25-летний Якимушкин занял второе место, проиграв Александру Большунову 5,5 секунды. Большунов выиграл золото, а третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).