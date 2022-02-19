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Сегодня, 14:55

«Лучшая гонка в моей карьере». Якимушкин оценил серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде-2022

Якимушкин назвал масс-старт на Олимпиаде-2022 лучшей гонкой в карьере
Анна Горшкова
Корреспондент

Лыжник Иван Якимушкин выложил пост в Instagram после серебряной медали в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«Сегодня была лучшая гонка в моей карьере, невероятно рад завоевать личную медаль на Олимпиаде, а все прошлые трудности и неудачи только увеличивают ее ценность. Спасибо всем болельщикам за поддержку и особая благодарность тренерскому штабу за доверие. Уже через неделю планирую выйти на старт на этапе Кубка мира в Финляндии, увидимся там», — написал Якимушкин.

Публикация от Иван Якимушкин (@ivan_yakimushkin)

25-летний Якимушкин занял второе место, проиграв Александру Большунову 5,5 секунды. Большунов выиграл золото, а третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Иван Якимушкин
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