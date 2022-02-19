Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин стал вторым

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Артем Мальцев занял четвертое место (+10,7), Денис Спицов стал шестым (+26,2).

Норвежец Йоханнес Клебо снялся с дистанции после 20 километров.

Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он завоевал также на Олимпиаде в Пекине: россиянин выиграл скиатлон и стал победителем в составе сборной в мужской эстафете.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужскую гонку с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Масс-старт, 28,4 км (С)

1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7

2. Иван Якимушкин (Россия) — 1:11.38,2

3. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:11.39,7

4. Артем Мальцев (Россия) — 1:11.43,4

5. Шур Рете (Норвегия) — 1:11.48,5

6. Денис Спицов (Россия) — 1:11.58,9

7. Клеман Парис (Франция) — 1:12.01,5

8. Скотт Паттерсон (США) — 1:12.06,6

9. Вильям Поромо (Швеция) — 1:12.29,1

10. Морис Манифика (Франция) — 1:12.30,3