Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин стал вторым
Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.
Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).
Артем Мальцев занял четвертое место (+10,7), Денис Спицов стал шестым (+26,2).
Норвежец Йоханнес Клебо снялся с дистанции после 20 километров.
Александр Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Два предыдущих золота он завоевал также на Олимпиаде в Пекине: россиянин выиграл скиатлон и стал победителем в составе сборной в мужской эстафете.
Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужскую гонку с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Масс-старт, 28,4 км (С)
1. Александр Большунов (Россия) — 1:11.32,7
2. Иван Якимушкин (Россия) — 1:11.38,2
3. Симен Крюгер (Норвегия) — 1:11.39,7
4. Артем Мальцев (Россия) — 1:11.43,4
5. Шур Рете (Норвегия) — 1:11.48,5
6. Денис Спицов (Россия) — 1:11.58,9
7. Клеман Парис (Франция) — 1:12.01,5
8. Скотт Паттерсон (США) — 1:12.06,6
9. Вильям Поромо (Швеция) — 1:12.29,1
10. Морис Манифика (Франция) — 1:12.30,3