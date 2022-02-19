Крюгер идет первым перед последним кругом марафона на Олимпиаде, все четверо россиян идут в группе лидеров

Норвежец Симен Крюгер лидирует перед последним кругом марафона на Олимпиаде в Пекине.

Крюгер преодолел отметку в 21,3 километра на первом месте. Вторым идет Иван Якимушкин (отставание — +0,4 секунды), на третьей строчке — Александр Большунов (+0,5).

Артем Мальцев занимает седьмое место (+1,7), Денис Спицов — девятый (+2,4).

Норвежец Йоханнес Клебо, отставший от лидеров более чем на минуту, снялся с гонки после 20 километров.

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужской марафон на Олимпиаде с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.