Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде.

«Это историческая победа, мы уже второй раз финишируем с флагом. Невероятно! Расстановка по этим сегодня была гениальная. Александр Червоткин был невероятен на первом этапе, сделал отличный задел для ребят. Далее мы увидели гениального Большунова, который закрепил наше преимущество. Спицов и Устюгов гроссмейстерски довели дело до красивого эффектного золота с флагом. В эстафетных гонках нам нет равных! Биатлонистам нужно брать пример с лыжников. Это замечательный пример того, как нужно пахать и рвать на себе волосы за свою сборную. Россия продолжает творить историю. Я дождался увидеть воочию победу лыжников впервые за 42 года в эстафете. Каждый внес невероятный вклад в победу. Отдельно рад за Сергея Устюгова! Для него это была гонка жизни. Сбылась его мечта», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото Олимпийских игр в эстафете.

В составе российской сборной участие принимали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.