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Сегодня, 12:22

Губерниев — о золоте в эстафете: «Россия продолжает творить историю, невероятная победа!»

Губерниев отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпийских играх
Антон Иванов
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде.

«Это историческая победа, мы уже второй раз финишируем с флагом. Невероятно! Расстановка по этим сегодня была гениальная. Александр Червоткин был невероятен на первом этапе, сделал отличный задел для ребят. Далее мы увидели гениального Большунова, который закрепил наше преимущество. Спицов и Устюгов гроссмейстерски довели дело до красивого эффектного золота с флагом. В эстафетных гонках нам нет равных! Биатлонистам нужно брать пример с лыжников. Это замечательный пример того, как нужно пахать и рвать на себе волосы за свою сборную. Россия продолжает творить историю. Я дождался увидеть воочию победу лыжников впервые за 42 года в эстафете. Каждый внес невероятный вклад в победу. Отдельно рад за Сергея Устюгова! Для него это была гонка жизни. Сбылась его мечта», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 13 февраля, российские лыжники впервые за 42 года завоевали золото Олимпийских игр в эстафете.

В составе российской сборной участие принимали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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