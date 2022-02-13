Мужская сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине с отрывом более чем в минуту от Норвегии
Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.
В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Устюгов, который бежал на последнем этапе, финишировал с флагом Олимпийского комитета России.
Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей строчке — Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.
Золото в эстафете стало для наших лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде (США). Тогда в составе сборной СССР олимпийскими чемпионами стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.
Напомним, вчера, 12 февраля женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) выиграла эстафету 4x5 км на Играх в Китае.
Золото в мужской лыжной эстафете стало для сборной России четвертым на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Эстафета 4 х 10 км
1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7
2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:55,57,9
3. Франция (Ришар Жув, Юго Лапалю, Клеман Парис, Морис Манифика) — 1:56.07,1