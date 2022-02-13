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Сегодня, 11:55

Мужская сборная России выиграла лыжную эстафету на Олимпиаде в Пекине с отрывом более чем в минуту от Норвегии

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету 4x10 км на Олимпиаде в Пекине.

В составе российской команды выступили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Устюгов, который бежал на последнем этапе, финишировал с флагом Олимпийского комитета России.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей строчке — Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.

Золото в эстафете стало для наших лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лэйк-Плэсиде (США). Тогда в составе сборной СССР олимпийскими чемпионами стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Напомним, вчера, 12 февраля женская сборная России (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) выиграла эстафету 4x5 км на Играх в Китае.

Золото в мужской лыжной эстафете стало для сборной России четвертым на Олимпиаде в Пекине. На счету команды также 4 серебряных и 6 бронзовых наград.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Эстафета 4 х 10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) — 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:55,57,9

3. Франция (Ришар Жув, Юго Лапалю, Клеман Парис, Морис Манифика) — 1:56.07,1

Олимпиада-2022: Александр Большунов и&nbsp;Сергей Устюгов. Олимпиада 2022: российские лыжники летят за золотом в эстафете. Онлайн-трансляция 13 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Алексей Червоткин
Денис Спицов
Сергей Устюгов
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