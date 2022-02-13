Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в мужской лыжной эстафете на Олимпиаде.

«Поздравляю пацанов! Не знаю, какие слова подобрать. У меня их нет! Никто даже не рыпнулся. Рад за пацанов. Просто круто! Сделали то, что должны были сделать. Все на своих этапах отлично отработали. Результат говорит сам за себя. Мы давно уже знали, что наши ребята готовы к таким победам. Превосходно!» — сказал «СЭ».

В составе российской сборной в эстафете принимали участие Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов.

Второе место заняла сборная Норвегии, которая уступила России 1 минуту и 7,2 секунды. На третьей позиции — команда Франция, уступившая россиянам 1 минуту и 16,4 секунды.