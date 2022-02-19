Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 15:05

Дворкович высказался о выборе назначить Большунова знаменосцем сборной России: «Он — безусловный герой»

Дворкович заявил, что Большунов — безусловный герой Олимпиады
Данил Алешин
Корреспондент

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение выбрать Александра Большунова знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

«Большунов — безусловный герой Олимпиады и нести флаг сборной ему доверено по праву», — сказал Дворкович «СЭ».

Напомним, что для Большунов завоевал девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.

Александр Большунов
Аркадий Дворкович
1
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Экипаж Сергеевой и Беломестных занимает 13-е место перед последней попыткой в соревнованиях двоек на Олимпиаде
«Большунов — король лыж. У него на медали написано «50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников
Поздняков подтвердил, что Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн произвольных программ пар
Дворкович высказался о золоте Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде
Пихлер назвал неплохим выступление сборной России по биатлону на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лучшая гонка в моей карьере». Якимушкин оценил серебряную медаль в масс-старте на Олимпиаде-2022

Дворкович высказался о золоте Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости