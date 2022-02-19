Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение выбрать Александра Большунова знаменосцем национальной команды на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

«Большунов — безусловный герой Олимпиады и нести флаг сборной ему доверено по праву», — сказал Дворкович «СЭ».

Напомним, что для Большунов завоевал девятую олимпийскую медаль. Он делит второе место в истории среди лыжников по количеству олимпийских наград.