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Сегодня, 16:25

Вяльбе: «Виталий Мутко уже поздравил, он после каждой медали пишет»

Владимир Иванов
Обозреватель

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, планирует ли становиться министром спорта России.

— Давайте вернемся к победе. Помните, вы как-то говорили, что не уйдете с поста президента ФЛГР до тех пор, пока девчонки не выиграют олимпийское золото.

— О, кстати! Точно! Говорила! Теперь все, можно. Юрий Анатольевич, — обратилась она к Чарковскому. — Ищите нового. До мая надо успеть. Займусь ребенком, внуками...

— Вас наоборот болельщики сватают на пост министра.

— Никаким министром я быть не хочу! Я люблю свою работу. Всех людей, которые рядом. Готова дать им по голове, потом выбить, потом поговорить по душам — и как мужик с мужиком, и как подруга с подругой. Вот это меня устраивает. И я никуда не хочу. Никакие посты мне неинтересны.

Тут у Елены Вяльбе в тысячный раз зазвонил телефон. Она отключила и показал экран — там бездонное количество сообщений.

— Половину людей — просто не знаю, — посетовала Елена Валерьевна.

— Виталий Мутко поздравил?

— Обязательно! Он после каждой медали пишет!

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и&nbsp;Вероника Степанова на&nbsp;награждении. «В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Виталий Мутко
Елена Вяльбе
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