Вяльбе: «Я не просила короля Норвегии извиняться, чушь полная!»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с норвежскими журналистами.

— Что за история, будто вы не будете с ними общаться, пока не извинится король Норвегии?

— Чушь полная! Ну, пусть дальше раскручивают. Кто там у них еще есть? Премьер? Пусть, напишут, что и он должен извиниться. На самом деле, журналист все записывал на диктофон. И вот пусть включит запись — и мы вместе послушаем, что я сказала. А сказала я предельно понятно: бойкот будет до тех пор, пока не извинится NRK. И вчера их коллега извинился. Я ответила, что теперь после Олимпиады готова общаться.

Но пока — нет. Люди должны понимать. Уже сил никаких нет. Приписали какого-то короля, королеву, принца. Да у меня даже мыслей таких не было. На фига мне извинения от короля? Он-то здесь при чем?

Ранее сообщалось, что Вяльбе решила бойкотировать норвежские СМИ и не будет с ними общаться пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд.