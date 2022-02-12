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Сегодня, 16:55

Вяльбе: «Я не просила короля Норвегии извиняться, чушь полная!»

Владимир Иванов
Обозреватель

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с норвежскими журналистами.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и&nbsp;Вероника Степанова на&nbsp;награждении. «В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете

— Что за история, будто вы не будете с ними общаться, пока не извинится король Норвегии?

— Чушь полная! Ну, пусть дальше раскручивают. Кто там у них еще есть? Премьер? Пусть, напишут, что и он должен извиниться. На самом деле, журналист все записывал на диктофон. И вот пусть включит запись — и мы вместе послушаем, что я сказала. А сказала я предельно понятно: бойкот будет до тех пор, пока не извинится NRK. И вчера их коллега извинился. Я ответила, что теперь после Олимпиады готова общаться.

Но пока — нет. Люди должны понимать. Уже сил никаких нет. Приписали какого-то короля, королеву, принца. Да у меня даже мыслей таких не было. На фига мне извинения от короля? Он-то здесь при чем?

Ранее сообщалось, что Вяльбе решила бойкотировать норвежские СМИ и не будет с ними общаться пока перед ней не извинится король Норвегии Харальд.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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