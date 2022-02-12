Вяльбе: «Я верю в Устюгова. Если что, готовы нести любое наказание»

Вяльбе верит в то, что Сергей Устюгов не подведет сборную России в эстафете

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала состав мужской сборной России на олимпийскую эстафету.

— Эстафету бегут Червоткин, Большунов, Спицов и Устюгов. Насколько тяжелыми были обсуждения по мужскому составу?

— По первой тройки сомнений вообще не было. По Сереге Устюгову была полемика, но совсем небольшая. Все просто — либо пан, либо пропал. Но готовы нести любое наказание, если что. Но я верю в этого спортсмена. Хотя и в Артема Мальцева тоже верю. Но у меня свои мысли на этот счет. Могу сказать одно — так легко как сегодня точно не будет. Норвежцы очень сильны.

Мужская эстафета пройдет в воскресенье, 13 февраля, начало — в 10:00 по московскому времени.